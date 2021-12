Die Kupferpreise haben in den vergangenen Monaten eine erhebliche Rally zeigen können. Auf dieser Basis konnte der Kupferproduzent Aurubis für das zurückliegende Geschäftsjahr per Ende September ein hervorragendes Ergebnis vorlegen. Die Eckdaten waren schon bekannt, aber die letzten Details überzeugen ebenfalls. So konnte der Umsatz um knapp ein Drittel auf 16,3 Mrd. € gesteigert werden. Beim operativen Vorsteuerergebnis ergab sich ein kräftiges Plus von 60 % auf 353 Mio. € und beim Nettoergebnis legte Aurubis um 59 % auf 266 Mio. € zu. Für die Perspektive ist es wichtiger, was Aurubis für das neue Geschäftsjahr erwartet. Denn es ist abzusehen, dass im nächsten Jahr der Nachfrageüberhang bei Kupfer wieder abgebaut wird und die Preisrally vorbei ist. Dennoch rechnet das Hamburger Unternehmen mit einem Vorsteuergewinn zwischen 320 bis 380 Mio. €, will also das Rekordniveau aus dem letzten Jahr durchschnittlich halten. Das kam am Markt sehr gut an, zumal Aurubis auch eine Anhebung der Dividende von vormals 1,30 € auf 1,60 € plant. Die Aktie selbst notiert inzwischen erneut auf ihrem Rekordniveau bei rund 85/86 €.



