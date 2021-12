Drei der Big Four der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben ihre Umsatzzahlen des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 veröffentlicht. "Her mit der Marie!", kann ich dazu nur sagen. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, um dir einen guten Überblick zu verschaffen. Vorweg: Alle Unternehmen konnten (trotz Coronakrise!) wachsen - die einen mehr, die anderen weniger. Hier der Überblick für dich (Umsatz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...