Die Inflation betrifft die Menschen unterschiedlich. Besonders hart trifft es zum Beispiel Autofahrer, die ständig lange Strecken zurücklegen müssen. Sie kriegen die kräftig gestiegenen Ölpreise an der Zapfsäule zu spüren, während Menschen in City-Lagen ohne lange Wegstrecken dieses Problem nicht haben. Und so könnte man noch weitere Beispiele nennen. Die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...