Einstellung: Aufnahme:

ISIN Name Mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG1466R2078 Borr Drilling Ltd 13.12.2021 BMG1466R1732 Borr Drilling Ltd 14.12.2021 Tausch 2:1

CA34961V1076 Cathedra Bitcoin Inc. 13.12.2021 CA14919F1071 Cathedra Bitcoin Inc. 14.12.2021 Tausch 1:1

AU000000FEL1 CuFe Ltd. 13.12.2021 AU0000196891 CuFe Ltd. 14.12.2021 Tausch 1:1

AU000000BD12 BARD1 Life Sciences Ltd. 13.12.2021 AU0000196149 INOVIQ Ltd. 14.12.2021 Tausch 1:1

CUFE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de