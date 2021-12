ZÜRICH (dpa-AFX) - Eine Beschleunigung des Cloud-Geschäfts von SAP im kommenden Jahr dürfte nach Einschätzung der Schweizer Großbank UBS deutliches Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs bieten. Daher stufte Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie das Papier des Software-Herstellers von "Neutral" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 130 auf 147 Euro an, womit er noch ein Kurspotenzial von aktuell etwas mehr als 20 Prozent sieht.

SAPs Geschäftsplan für 2025 erfordere in den Jahren 2021 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Cloud-Umsätze von 23 Prozent, was deutlich über den prognostizierten 16 bis 19 Prozent für das laufende Jahr liege, schrieb Briest. Zugleich erwartet er, dass SAP für das kommende Jahr ein Wachstum von 18 bis 23 Prozent in Aussicht stellen werde, rechnet selbst aber nun mit einem Wachstum von 24 Prozent nach bislang 22 Prozent.

Als Gründe für seine mittlerweile optimistischere Einschätzung nennt er unter anderem den 2021 angesammelten Auftragsbestand und dessen Beitrag zur Umsatzentwicklung. Zudem verweist Briest auf das Cloudangebot "Rise with SAP", das den Kunden des Walldorfer Konzerns den Umstieg auf Cloudsoftware vereinfachen soll und ebenfalls positive Auswirkungen auf die Umsätze haben dürfte. Darüber hinaus erwartet der UBS-Analyst eine "gewisse Erholung" der Transaktionsvolumina bei der US-Tochter Concur, die Reisekostenabrechnung für Unternehmen anbietet.

Das Szenario für die SAP-Aktie in den nächsten zwölf Monaten hält er für günstig, auch wenn sich das Management bereits etwas vorsichtiger zu den Gewinnaussichten für 2022 geäußert habe.

Mit der Einstufung "Buy" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./ck/men/nas

Analysierendes Institut UBS.



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

DE0007164600