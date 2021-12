… für hochgesteckte Erwartungen, einen markanten Kursanstieg nach dem IPO und im Anschluss einen mehr oder weniger starken Kurverfall.Das US-Unternehmen FIGS ist auf modische Bekleidung für medizinisches Personal fokussiert. Ende Mai kam die FIGS-Aktie zu 22 $ heraus (Spanne: 16 bis 19 $). Der Höhenflug führte auf 50,40 $ Ende Juni.FIGS bietet den Healthcare Professionals ein Outfit von hoher technischer Qualität, zugleich modisch top-aktuell. Eine selbst entwickelte widerstandsfähige Stoffmischung liefert gute Verkaufsargumente. Im GJ 2020 hatte FIGS 1,5 Mio. aktive Kunden und setzte rund 263 Mio. $ um. Der Marktanteil in den USA lag bei 2,1 %. Dies bot eine ordentliche Ausgangslage für den Börsengang. Jedoch:Vorige Woche notierte die FIGS-Aktie am Tief wieder bei 24,21 $. Die Ankündigung, der CFO ziehe sich zurück, hatte für schlechte Stimmung gesorgt.Der CFO-Rückzug steht aber wohl nicht in Zusammenhang mit dem Zahlenwerk. Das Management jedenfalls wiederholte die Prognose, die man erst im November angehoben hatte. Im laufenden Fiskaljahr 410 Mio. $ Umsatz mit mindestens 70 % Bruttomarge und 20 % bereinigter EBITDA-Marge. 2025 sollen es mehr als 1 Mrd. $ sein, also durchschnittlich + 23 % je Geschäftsjahr, ohne bedeutsame Margen-Abstriche.Der aktuelle Börsenwert liegt mit 3,9 Mrd. $ etwa beim vierfachen Mittelfrist-Umsatz. Als KGV auf Basis 2022 ergibt sich je nach Schätzung ein Wert von 90 bis 100. Das Short Interest beläuft sich laut US-Datenbanken auf mindestens 7,5 %.Auf dieser Basis ist für die FIGS-Aktie vorläufig mit einem Seitwärtstrend zu rechnen. Heute im US-Handel + 2,6 % auf 25,28 $.Helmut Gellermann, Bernecker RedaktionBriefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.