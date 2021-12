Die Wiener Börse hat sich am Montag mit klaren Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Nach anfänglichen Gewinnen trübte sich die Stimmung unter anderem angesichts einer schwachen Eröffnung an den US-Börsen deutlich ein. Aber auch wegen den Notenbankentscheidungen in dieser Woche dürften Anleger größere Engagements scheuen.Der heimische Leitindex ATX verlor 1,15 Prozent auf 3.745,60 Punkte. Der ATX ...

