Hamburg (pta041/13.12.2021/18:02) - Carl Zeiss Meditec setzte seinen klaren Wachstumskurs fort und meldete für das Geschäftsjahr 2021 einen Rekordumsatz. Die Rentabilität blieb solide, was wiederum den Weg für Rekorddividenden im Geschäftsjahr 2021 ebnete. Das Unternehmen führte während des Geschäftsjahres wichtige Innovationen in der Augenchirurgie ein und kündigte an, dass CEO Ludwin Monz Ende 2021 von seiner Position zurücktreten und durch Markus Webber ersetzt werden wird. Das Management strebt mittelfristig eine EBIT-Marge von deutlich über 20% an, mit einem zunehmenden Beitrag der wiederkehrenden Umsätze, während die strategischen Betriebskosten voraussichtlich auf einem hohen Niveau bleiben werden.

Die Umsatzerlöse wuchsen im vierten Quartal um 22% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 448,6 Mio. (5% unter dem Analystenkonsens), angetrieben von der Stärke der Segmente MCS (+35% gegenüber dem Vorjahr, obwohl einige Aufträge in das Geschäftsjahr 2022 verschoben wurden) und OPT (+18% gegenüber dem Vorjahr mit solider refraktiver und intraokularer Leistung). Nach Regionen betrachtet war das Umsatzwachstum in Nord- und Südamerika (+28% yoy) am stärksten, angeführt von einer weiteren Beschleunigung des US-Geschäfts, während das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum (+17,3% yoy) von einem Hochlauf des Geschäfts in China/Südkorea unterstützt wurde. Europa, der Nahe Osten und Afrika legten um 23,2 % im Jahresvergleich zu. Folglich schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekordumsatz von 1,6 Mrd. EUR ab und verzeichnete ein Wachstum von 23,3% im Jahresvergleich, das ausschließlich organisch bedingt war (+27 % im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen). Insbesondere der Auftragseingang übertraf im Geschäftsjahr 2021 mit einem soliden Wachstum von 29,1% yoy auf 1,7 Mrd. EUR (+33% yoy) den Umsatz, was eine Erholung des Gerätegeschäfts belegt.

Ein vorteilhafter Produktmix und höhere wiederkehrende Umsätze unterstützten die Rentabilität. Die solide Umsatzentwicklung führte zu einer noch besseren Entwicklung des Bruttoergebnisses (+27% yoy) im 4. Quartal, was zu einer Steigerung der Bruttomarge um 2,5ppt yoy auf 59,7% führte. Das bereinigte EBIT wuchs um robuste 39% auf 92,7 Mio. EUR im Jahresvergleich, lag jedoch um 18% unter dem Konsens, was wahrscheinlich auf die Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr zurückzuführen ist.

Der operative Cashflow belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 362,7 Mio. EUR (+103% gg. Vj.), unterstützt durch einen Anstieg der Rentabilität und ein straffes Management des Nettoumlaufvermögens. Folglich hat sich der FCF mit 380,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Das Unternehmen schlug eine Rekorddividende von EUR 0,90/Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vor, was einer Ausschüttungsquote von 34,1% entspricht.

Carl Zeiss Meditecs Q4-Umsatz und EBIT zeigten ein solides Wachstum, blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung und des hohen Auftragsbestands strebt die Gruppe trotz der Probleme in der Lieferkette ein Umsatzwachstum mindestens im Einklang mit dem Markt und eine EBIT-Marge zwischen 19 % und 21 % an, da sich die Betriebskosten nach dem COVID-19-Effekt voraussichtlich normalisieren werden. AlsterResearch passt die Schätzungen für 2022 und die Folgejahre an. Basierend auf einem DCF-Modell kommen die Analysten nun auf einen fairen Wert von EUR 131,00 (vorher: EUR 126,00). Aufgrund der sehr hohen Bewertung wird das Verkaufsrating beibehalten.

