Immerhin bis zu 9.000 Euro schießt der Staat zu, wenn man sich beim Neuerwerb des fahrbaren Untersatzes vom Verbrennungsmotor verabschiedet. Die Nachricht klingt zunächst gut und pflegt das eigene Gewissen. E-Mobilität gilt als zukunftsfest, vermeidet lokale Emissionen an Kohlendioxid und anderen umweltbelastenden Stoffen im Verkehr. Eine Förderung ist also durchaus sinnvoll.



Allein das Fördergeld mit dem Füllhorn auszuschütten, wirft dann doch Fragen auf. Großzügig bezuschusst wird mit Steuergeld, das Geschenk an E-Automobilisten zahlen wir also alle. Die Autohersteller rechnen diese Prämie gern sofort auf den Anschaffungspreis drauf und verdienen daran.



