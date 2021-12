Die Rosinger Group hat die Kostad Gruppe an die Wiener Börse gebracht. Kostad ist Hersteller von Schnell-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge jeder Größe. Rosinger fungierte als Lead Manager & Leading Licensed Advisor bei der Strukturierung des Konzernbaus und der erfolgreichen Umsetzung einer Kapitalerhöhung in der Kostad AG um 16,93 Mio. Euro. Im Rahmen der Streubesitzherstellung in Höhe von 2,3 Millionen Euro war die Rosinger RMS GmbH auch als Direct Funding Partner aktiv. Die gemäß Regelwerk direct market plus der Wiener Börse vorgeschriebene Begleitung der Kostad AG durch einen Capital Market Coach in der Vorbereitungsphase sowie bis zumindest ein Jahr nach Erstnotiz wird ebenfalls von der Rosinger RMS GmbH wahrgenommen ....

