DJ Grandvision soll Anfang Januar von der Börse genommen werden

Von Mauro Orru

AMSTERDAM (Dow Jones)--Essilorluxottica will die niederländische Optikerkette Grandvision Anfang Januar von der Börse nehmen. Der letzte Handelstag werde der 7. Januar sein, die Einstellung der Börsennotierung sei für den 10. Januar geplant, teilte der der französisch-niederländische Brillenhersteller mit. Der Börsenbetreiber Euronext habe die Genehmigung für das Delisting erteilt, nachdem die Beteiligung der Essilorluxottica SA an der Grandvision NV die Schwelle von 95 Prozent der Anteile an überschritten hat.

Essilorluxottica hatte im Juli die Übernahme eines 76,72-prozentigen Anteils an Grandvision von HAL Optical Investments abgeschlossen. Darüber hinaus hat das Unternehmen sich verpflichtet, alle verbleibenden Anteile aufzukaufen und Grandvision von der Euronext Amsterdam zu nehmen. Essilorluxottica teilte weiter mit, alle verbleibenden Aktien nun so schnell wie möglich aufkaufen zu wollen.

December 13, 2021 12:33 ET (17:33 GMT)

