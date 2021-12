Das Time Magazine hat nach Greta Thunberg im Jahr 2019 erstmals 2021 wieder eine Person des Jahres gekürt. Es handelt sich um Multiunternehmer Elon Musk, der zudem als reichster Mensch der Erde gilt. Über 300 Milliarden US-Dollar schwer ist er. Als reichster Mensch der Erde will er sich laut Times aber doch nicht uneingeschränkt bezeichnen lassen. So hält er es für durchaus möglich, dass der russische Präsident Wladimir Putin reicher sein könnte als er, denn: "Ich kann nicht in Länder einmarschieren und so." Mehr zum Thema Neuralink: Elon Musk will 2022 erste Chips in ...

