Zum Wochenauftakt stehen die einstigen Highflyer des Reddit-Forums WallStreetBets erneut deutlich unter Druck. Grund für die Kursschwäche bei AMC, Bed Bath & Beyond und Gamestop ist ein breiter Abverkauf bei risikoreichen Papieren. Teilweise ging es für die bekannten Meme-Aktien zweistellig abwärts.Die Papiere des Kinokettenbetreibers AMC fielen am Montag um 14,8 Prozent, nachdem sich der Unternehmenschef Adam Aron am Freitag von AMC-Aktien im Wert von 9,65 Millionen Dollar getrennt hatte, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...