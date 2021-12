PARIS (dpa-AFX) - Bei seinem Antrittsbesuch in Paris hat der neue Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Willen Deutschlands betont, in Finanzfragen weiter eng mit Frankreich zusammenzuarbeiten. "Das deutsch-französische Tandem wird essenziell bleiben für die weitere Entwicklung der Europäischen Union und der Europäischen Währungsunion", sagte Linder am Montagabend bei seiner ersten Auslandsreise als Finanzminister in Paris.

Frankreich und Deutschland teilten zu Beginn von Vorhaben zwar nicht immer dieselben Ideen, sagte Lindner. "Aber der besondere Charakter unserer Beziehung ist durch unsere Fähigkeit definiert, am Ende einen Konsens zu finden." Dass der G7-Vorsitz Deutschlands und die EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs 2022 zusammenfielen, eröffne "ein Gelegenheitsfenster für Fortschritt": etwa bezüglich der wirtschaftlichen Erholung in Europa nach der Corona-Pandemie, bei der globalen Impfkampagne oder der Einführung von weltweiten fairen Steuerregeln.

Le Maire bezeichnete Lindner als einen Freund und betonte, er werde mit ihm gut zusammenarbeiten - so wie er es auch mit dessen Vorgänger Olaf Scholz (SPD) getan habe. Er lobte Lindner für den am Montag auf den Weg gebrachten Nachtragshaushalt für milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung in Deutschland. Investitionen führten zu mehr Wachstum und damit letztlich auch zu gesunden Staatsfinanzen, sagte Le Maire.

Ein Knackpunkt bei den für Montagabend geplanten Diskussionen könnte die sogenannten Taxonomie sein. Frankreich befürwortet gemeinsam mit anderen Ländern, auf EU-Ebene Investitionen in Gas und Atomkraft als "nachhaltig" einzustufen. Die Bundesregierung steht dem eher ablehnend gegenüber. Das Thema spare man sich fürs Dessert auf, wenn man schon gemeinsam getrunken habe, sagte Le Maire.