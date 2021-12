Am 10. Dezember 2021 hat TIP, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital, mit Erfolg eine neue paneuropäische Asset-Backed-Securitization-Fazilität (ABS) für sein Operational-Lease-Portfolio eingeführt. Die Senior Facility beläuft sich auf 200 Millionen mit einer zweijährigen Laufzeit und wird von den beiden Banken Rabobank und Commerzbank bereitgestellt. Sie hat ein einfaches, transparentes und standardisiertes STS-Gütesiegel (Simple, Transparent and Standardized) gemäß der EU-Rahmenverordnung für Verbriefungstransaktionen erreicht.

Die bestehende ABS Senior Facility von 100 Millionen wurde im Jahr 2014 im Rahmen einer holländischen rechtlichen Verbriefungsstruktur für Operating-Leasing-Verhältnisse gegründet. Diese Fazilität wird durch die neue ABS ersetzt.

Bob Fast, CEO, kommentiert: "In Verbindung mit unserer jüngsten erfolgreichen RCF-Refinanzierung im Juli 2021 bietet uns das neue ABS-Programm nun zusätzliche Unterstützung für unsere langfristigen Wachstumspläne und weitere Unterstützung für unsere Kunden."

Hans van Lierop, CFO, erläutert: "Wir sind erfreut, über ein neues ABS-Programm zu verfügen, das eine Fazilität für vorrangige Darlehen in Höhe von 200 Millionen mit unseren beiden wichtigen Partnerbanken Rabobank und Commerzbank umfasst und unsere Bilanz weiter stärkt. Wir schließen das Jahr 2021 mit einer starken Bilanz und Liquiditätsposition ab, um unsere langfristige Vision zu verwirklichen."

Rabobank und Commerzbank fungierten im Verlauf der Transaktion als Joint Arrangers und vorrangige Gläubiger für TIP und I Squared Capital.

Über TIP

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister Europas und Kanadas. Er hat sich auf das Leasing sowie die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere Mehrwertdienstleistungen für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. TIP betreut Kunden von mehr als 102 Standorten in 17 Ländern Europas und Kanada.

Weiter Informationen: https://www.tipeurope.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005460/de/

Contacts:

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director

Tel.: +31 20 504 1677

Mobil: +31 621 105358

E-Mail: kapil.sharma@tipeurope.com



Rogier Laan

Vice President Sales and Marketing

Mobil: +31 622 948474

E-Mail: Rogier.laan@tipeurope.com