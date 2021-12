US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in eine ereignisreiche Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,35 Prozent auf 130,86 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,42 Prozent.Zum Wochenbeginn orientierten sich die Anleger am Anleihemarkt an der allgemeinen trüben Marktstimmung. Angesichts wieder neu ...

