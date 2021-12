NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben nach den jüngsten Kursgewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Montag gerieten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte unter Druck. Die Investoren agierten vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron herrscht. Zudem war am Markt zu Wochenbeginn wieder die Furcht vor einer schärferen Geldpolitik zur Bekämpfung der ungebrochen hohen Inflation zu spüren.

Der Dow Jones Industrial fiel am Montag um 0,89 Prozent auf 35 650,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,91 Prozent auf 4668,97 Zähler. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 1,53 Prozent auf 16 082,55 Punkte nach unten./la/men

