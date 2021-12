Angesichts der rasant wachsenden Urbanisierung und der scheinbar unaufhörlichen Zunahme des Fahrzeugbestands in aller Welt ist die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im Straßenverkehr mittlerweile eine sehr große Herausforderung. Nach Einschätzung internationaler Organisationen aus dem Bereich der Verkehrstelematik kann ein effizientes, intelligentes Verkehrssystem dazu beitragen, Verkehrsstaus und Unfälle um 20 Prozent und verkehrsbedingte Verzögerungen um 25 Prozent zu reduzieren. Die intelligente Verkehrsmanagementlösung von Dahua beispielsweise wird in verschiedenen Ländern eingesetzt, um Verkehrsproblemen entgegenzuwirken und das Fahren und insbesondere den Pendlerverkehr angenehmer zu machen. Die intelligente Verkehrsmanagementlösung von Dahua ist mit KI, automatischer Kennzeichenerfassung, Bildfusion, AR und robusten Kommunikationstechnologien ausgestattet. Die Lösung erkennt Verkehrsverstöße auf präzise Weise und bewirkt anhand von Echtzeitdaten eine optimierte Verkehrssignalsteuerung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005358/de/

(Graphic: Business Wire)

Die Verkehrskontrolle ist eine der Hauptfunktionen dieser Lösung. Durch den Einsatz von Verkehrskameras mit automatischer Kennzeichenerfassung (z. B. das Modell ITC952-AU3F-LZF1640) können Verkehrsverstöße wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, abgelenktes Fahren, Rotlichtverstöße, nicht angelegte Sicherheitsgurte, unzulässige Fahrspurwechsel usw. genau erkannt werden. Die Technologie ermöglicht die Erkennung von Fahrzeugkennzeichen aus 100 Ländern und ermöglicht die Integration von Algorithmen für weitere Länder. Darüber hinaus bietet diese Lösung von Dahua auch eine AR-Panorama-Plattform, die mit allen Frontend-Geräten verbunden ist. Zudem verfügt sie über ein neues Verkehrszeichenanzeigesystem. Damit können Verkehrsbetreiber rechtzeitig auf Verkehrswarnungen und -situationen reagieren.

Ein weiterer Aspekt der Lösung ist die Intervalloptimierung der Verkehrssignalsteuerung anhand von Echtzeit-Verkehrsdaten. Die Lösung verfügt über ein System zur Erkennung des Verkehrsflusses auf den einzelnen Fahrspuren und kann dadurch große Gebiete abdecken und verschiedene Parameter wie Fahrspurfluss, Belegungsrate, Staulänge, Verkehrsdichte usw. erkennen. Anhand der in Echtzeit erfassten und analysierten Daten werden die Ampeln je nach Tageszeit und aktueller Verkehrssituation automatisch umgeschaltet, wodurch Verkehrsstaus in Städten auf effiziente Weise reduziert werden. Zu bestimmten Zeiten kann eine grüne Welle geschaltet werden, damit die Fahrzeuge schneller passieren können. Außerdem können die erfassten Verkehrsdaten die kommunalen Verkehrspolitiker bei der Optimierung der Straßennetzplanung unterstützen.

Die Lösung erfüllt die vielfältigen Anforderungen des heutigen Verkehrsmanagements und wird bereits in verschiedenen Ländern und Regionen in aller Welt eingesetzt, darunter in Serbien, in der Mongolei, in Indonesien und Saudi-Arabien. Ein bemerkenswertes Beispiel für die erfolgreiche Einführung der Lösung ist ein zentralasiatisches Land. Das System wird dort an einer Kreuzung mit einem Verkehrsaufkommen von 170.000 bis 250.000 Fahrzeugen pro Tag eingesetzt. Die Wartezeit konnte dort erheblich verkürzt, die Verkehrseffizienz um etwa 25 Prozent gesteigert und der Verkehrsfluss verbessert werden. Außerdem wurde dadurch die Entstehung von Verkehrsstaus in der näheren Umgebung der Kreuzung reduziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005358/de/

Contacts:

Dahua PR

PR_Global@dahuatech.com

Zoe Xu (xu_shuyi@dahuatech.com)