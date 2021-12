NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 520 Euro belassen. Es habe nicht allzu viele Neuigkeiten gegeben, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lieferschwierigkeiten hielten an, doch der Großküchenausstatter komme damit zurecht. Die Aktien würden mit einem Aufschlag von etwa 200 Prozent zum Sektor gehandelt./la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 12:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 13:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

RATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de