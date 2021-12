Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen durchwachsenen Start in die neue Handelswoche erwischt. Zunächst lief es sehr gut, der DAX legte kräftig zu. Dann sorgte die Schwäche an der Wall Street dafür, dass der DAX seine Gewinne komplett abgeben musste. Marktidee: Carl Zeiss Meditec Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat turbulente Tage hinter sich. Am Freitag ging es nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich nach unten. Gestern legte das Papier kräftig zu. Dabei stieg der Kurs über mehrere wichtige Marken. Damit ein mittelfristig relevantes Anschlusskaufsignal entsteht, muss die Aktie allerdings noch eine weitere bedeutende Hürde überwinden.