Zusammen mit Deutschland ist England der wichtigste Markt für TUI. Doch für die Briten wird es in Sachen Urlaub immer schwieriger, da Boris Johnson und Co seit dem Auftreten der Omikron-Variante wiederholt an den Einreiseregeln geschraubt haben. Die dortigen Tourismus-Player wie auch TUI-England laufen Sturm.Die neuen Omikron-Regeln seien aus Sicht von unter anderem Ryanair, EasyJet und TUI "willkürlich und unverhältnismäßig", wie liverpoolecho.co.uk berichtet und bezieht sich auf ein Schreiben ...

