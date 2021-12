ESG Clean Energy, LLC, Entwickler von Net Zero Carbon Footprints und sauberen Energielösungen für die dezentrale Stromerzeugung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI) mit der Ethatec GmbH für die Nutzung der patentierten kohlenstoffdioxidfreien Energieerzeugungstechnologie von ESG für die Energieversorgung seiner Ethanolproduktion unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Absichtserklärung (LOI) wird das in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen ESG Clean Energy sein patentiertes Kohlenstoffabscheidungssystem bereitstellen, um die Ethatec GmbH in die Lage zu versetzen, unterschiedliche Produkte auf nachhaltige Weise zu erzeugen und gleichzeitig jedes Jahr zu verhindern, dass Tonnen von Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelangen.

Ethatec verwendet ein einzigartiges Verfahren basierend auf Abfällen von Bäckereien und Pizzafabriken (altes Brot, Teig und andere stärkehaltige Nahrungsmittel). Die Methode erfordert zunächst die Zerkleinerung und das Mischen des Rohmülls mit Wasser, bevor es in ein Stampfwerk eingeleitet wird. Die so gewonnene Flüssigkeit wird anschließend mit Wasser und Enzymen vermischt und im Rahmen eines mehrstufigen Maischverfahrens zur Verzuckerung der Stärke erhitzt. Anschließend erfolgt die Abkühlung und Einleitung in Gärtanks. Danach wird Hefe zur alkoholischen Vergärung des Zuckers hinzugefügt und nach 72 Stunden erfolgt die Einleitung des Gemischs in ein Destillationssystem, wo Ethanol erzeugt wird. Ethatec kann darüber hinaus andere Produkte, darunter Biogas und Stickstoffdünger, mithilfe dieses einzigartigen Systems herstellen und weiterverarbeiten.

Erhebliche Energiemengen sind für den Betrieb erforderlich, um die wachsende Energienachfrage für ihr Produktionsverfahren zu befriedigen. Durch Nutzung des Kohlenstoffabscheidungssystems von ESG Clean Energy zur Energieerzeugung wird Ethatec in der Lage sein, Erdgas zu nutzen, um seine Produktionsanlagen mit Energie zu versorgen und dabei kein Kohlendioxid auszustoßen.

"Wir sind erfreut, die neuen Möglichkeiten mit Ethatec untersuchen zu können und zu sehen, wie unser Kohlenstoffabscheidungssystem durch ihr einzigartiges Produktionssystem ergänzt werden kann", so Lutz Deyerling, Vice President European Operations and Corporate Finance bei ESG Clean Energy. "Die Kombination ihres Systems mit der Kohlenstoffabscheidungstechnologie von ESG wird eines der umweltfreundlichsten Systeme für die heutige Industrie ermöglichen."

Das ESG-System ist wahrhaft einzigartig und in der Lage, kohlenstoffneutrale Ergebnisse mit einem herkömmlichen, erdgasbetriebenen Verbrennungsmotor ohne Effizienzverlust zu erzielen.

Abgase enthalten einen erheblichen Gehalt an Wasserdampf und CO2 als natürlich entstehende Nebenprodukte des Verbrennungsvorgangs. Indem diese beiden Elemente getrennt werden, kann das ESG-System destilliertes Wasser sowie weitere Rohstoffe wie Harnstoff, Methanol und recycelte Kunststoffe produzieren, während nahezu 100% des CO2 aufgefangen werden.

Somit kann Energie ohne den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid erzeugt werden.

Neben der Erzeugung von Strom kann das ESG-System auch in einer Reihe unterschiedlicher Gebiete zum Einsatz kommen, darunter:

Kunststoff-Recycling - Es kann eine erschwinglichere und sicherere Umwelt geschaffen werden, indem kostengünstige, CO2-freie Wärme bereitgestellt wird, die für diese Verarbeitung entscheidend ist.

Stickstoffentfernung - Diese kann effizienter und sauberer durchgeführt werden. Stickstoff kann zu Algenblüten in Abwasserbehandlungsanlagen führen und stellt ein Risiko für die Gesundheit der Menschen dar. Daher ist seine Entfernung zu einem immer brisanteren weltweiten Thema geworden.

Gestrandete Erdgasbohrlöcher - Die Bohrlöcher können wirksam von nichtoperativen Einnahmequellen zu operativen Einnahmequellen umgewandelt werden, indem das ESG-System in den Herstellungsprozess integriert wird.

Mikronetze - Die Notstromversorgung kann zuverlässiger werden mit einer dezentralen Bereitstellung von Energie in der ESG-Stromerzeugung, wenn regionale Netze ausfallen.

Rechenzentren - Große Rechenzentren können mit sauberer, günstiger Energie in einem relativ kleinen Paket versorgt werden.

Crypto Mining - Der Energiebedarf von Crypto-Mining-Operationen kann gedeckt werden, ohne Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre abzugeben.

Über ESG Clean Energy, LLC

ESG Clean Energy, LLC (ESG) entwickelt Net Zero Carbon Footprints und saubere Energielösungen für Unternehmen und Energieversorger, die Erdgas verwenden. Das ESG-System nutzt eine patentierte, handelsübliche Technologie zur effizienten Stromerzeugung, während gleichzeitig 100% des Kohlendioxids und des Wasserdampfs aufgefangen und umgewandelt werden, was für die Produktion verschiedener Rohstoffe wie destilliertes Wasser, Ethanol und Harnstoff verwendet werden kann. Weitere Informationen über ESG Clean Energy, seine Technologie und seine aktuellen Projekte finden Sie unter www.ESGcleanEnergy.com.

