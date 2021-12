Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die in dieser Woche anstehenden Notenbanksitzungen ereignen sich in einer Situation erhöhter Inflationsraten, positiver, konjunktureller Perspektiven sowie dem offensichtlich nahenden Ende der ultra-expansiven Geldpolitik, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...