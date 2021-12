Die Finvasia Group gab heute die Übernahme von ZuluTrade Group bekannt, dem weltweit größten und ältesten sozialen Netzwerk für Trading und Investments. Seine führende Position als größte brokerunabhängige Social-Trading-Plattform bleibt auch nach 14 Jahren unangefochten. ZuluTrade unterstützt über eine Million Investoren in mehr als 100 Ländern und hat Trading-Geschäfte im Wert von mehr als 2 Billionen USD abgewickelt.

Die Übernahme von ZuluTrade schließt auch den Broker AAAFx ein, der über eine Portfoliomanagementlizenz der griechischen Finanzaufsichtsbehörde HCMC verfügt.

Die Übernahme zementiert die weltweite Führungsposition von Finvasia in der Fintech- und Finanzdienstleistungsbranche. Finvasia hat seine Präsenz in Europa, Nordamerika und im Nahen und Mittleren Osten mittels einer Reihe organischer und anorganischer Expansionen ausgebaut. So wird ein komplettes Ökosystem geschaffen, das den Anforderungen von Privatanlegern und institutionellen Investoren gerecht wird. Derzeit besitzt Finvasia mehr als ein Dutzend Markenunternehmen der Fintech- und Finanzdienstleistungsbranche und steht weltweit mit Millionen von Anlegern in Verbindung. Das Unternehmen ist in mehr als fünf Ländern vertreten, bedient Kunden in über 150 Ländern und wird weltweit von mehr als einem Dutzend Finanzaufsichtsbehörden beaufsichtigt.

ZuluTrade hat seinen Hauptsitz in Griechenland und war die weltweit erste Social-Trading-Plattform, die die Leistungsfähigkeit der Trading-Community und ein algorithmenbasiertes Bewertungs-Ranking dazu nutzte, Trader mit Anlegern in Kontakt zu bringen. Die Übernahme des Unternehmens ergänzt die mehrstufige Strategie der Finvasia Group, die den Aufbau eines integrierten Fintech-Ökosystems für Anleger aus aller Welt zum Ziel hat.

Sarvjeet Singh Virk, Mitbegründer und Chief Managing Director der Finvasia Group, äußerte sich hierzu wie folgt: "Seit der Expansion von Finvasia nach Europa bauen wir unsere Präsenz auf diesem schnell wachsenden, recht umfangreichen Fintech- und Finanzdienstleistungsmarkt weiter aus. Wir freuen uns sehr über die Übernahme von ZuluTrade. Dadurch werden wir unser Angebot weiter verbessern und unseren Kundenstamm in Europa und in aller Welt erweitern."

Dank dieser Übernahme kann sich die Finvasia Group auf ihre Finanzdienstleistungssparte konzentrieren und durch Produktinnovationen und Produktführerschaft weitere Fortschritte erzielen und Marktanteile gewinnen.

"Wir von Finvasia legen großen Wert auf Kreativität und Innovationen. Unser Ziel ist die Schaffung eines Ökosystems, das den finanziellen Bedürfnissen der einzelnen Anleger beim Investieren, Sparen, Geld ausgeben und verleihen gerecht wird. Die Aufnahme von ZuluTrade in unser umfangreiches Angebot ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem gesunden Ökosystem, das unsere technologischen Angebote für institutionelle und private Anleger erweitern wird", so Tajinder Singh, Mitbegründer und CEO der Finvasia Group.

Über FINVASIA

Finvasia ist ein global tätiges Unternehmen im Besitz mehrerer eigener Marken in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Fintech, Blockchain, Immobilien, Gesundheitswesen und Technologie. Die Gruppe investiert in technologieorientierte Unternehmen und Produkte und setzt sich dafür ein, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und einen positiven Einfluss auf seine Geschäfte zu nehmen. Finvasia ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften und Schwesterunternehmen bei einer Vielzahl von Aufsichtsbehörden in der ganzen Welt und in verschiedenen Bereichen registriert.

Erfahren Sie mehr unter: https://finvasia.com/

Über ZULUTRADE

ZuluTrade ist die größte brokerunabhängige Social-Trading-Plattform. Es handelt sich um die größte Datenbank mit derzeit auf dem Markt verfügbaren Signalen und Strategien. Die Plattform richtet sich an fortgeschrittene wie auch an noch unerfahrene Anleger, steht in mehr als 26 Sprachen zur Verfügung und bietet modernste mobile Apps.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.zulutrade.com/

