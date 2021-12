Der japanische Autobauer Toyota will bei der Elektromobilität aufholen und nimmt dafür acht Billionen Yen (62 Milliarden Euro) in die Hand. Davon sollen allein vier Billionen Yen in den Aufbau eines Angebots von 30 verschiedenen batteriebetriebenen Fahrzeugen fließen, wie der weltgrößte Automobilhersteller mitteilte.

