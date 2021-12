HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Änderungen im Top-Managment auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Dass der Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn nicht stellvertretender Chef der mit Vonovia fusionierten Immobiliengruppe werde, habe ihn überrascht, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein solches personelles Vorgehen sei in der Vergangenheit bei den allermeisten Zusammenschlüssen gängige Praxis gewesen. Mit Zahn im Vorstand wäre der Integrationsprozess wohl leichter vonstatten gegangen./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 08:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

VONOVIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de