News von Trading-Treff.de Podcast-Pemiere klingt immer etwas mystisch. Ist es im Fall vom Interview mit Lars Wißler jedoch nicht. Denn er bringt Dir hier sehr souverän das Thema Aktienanalyse mit neuen Aspekten auf den Trading-Desk. Für was steht Leeway in der Aktienanalyse? Leeway ist ein Berliner Fintech und entwickelt Algorithmen als Vorfilter für Portfoliomanager. Das Unternehmen selbst ist rund ein Jahr am Markt und kann in dieser Zeit bereits ...

