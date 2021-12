Ein israelisches Labor hat das bisher größte gedruckte Steak aus gezüchteten Zellen vorgestellt. Ziel ist es jedoch nicht, die Fleischstücke an Endverbraucher zu verkaufen. Fast 110 Gramm wiegt das biologisch gedruckte Fleischwerk vom israelischen Labor Meatech 3D. Es besteht aus Schichten von im Labor gezogenen Fett- und Muskelzellen. Es sei das bisher größte Steak aus kultiviertem Material, so der Hersteller. Die Produzenten entnahmen einer Kuh Stammzellen und arbeiteten sie in sogenannte Biotinten ein. Der 3D-Drucker des Unternehmens druckte es, danach reifte es...

