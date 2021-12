DJ G7-Gipfel findet 2022 erneut in Schloss Elmau statt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Gipfel der sieben führenden Industrieländer (G7) unter deutschem Vorsitz wird vom 26. bis 28. Juni 2022 in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattfinden. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit bekannt. Schloss Elmau erfülle alle logistischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an einen G7-Gipfelort. "Bereits der letzte G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft fand im Juni 2015 dort statt", betonte Hebestreit in einer Mitteilung. "Mit seiner landschaftlich reizvollen Kulisse bot Schloss Elmau schon damals einen attraktiven Rahmen für die Gespräche und Begegnungen der Staats- und Regierungschefs, hat weltweit einen bleibenden Eindruck hinterlassen und gewährleistete einen reibungslosen Ablauf."

Deutschland übernimmt am 1. Januar 2022 den Vorsitz der G7 und ist damit Gastgeber des jährlichen Treffens der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. Den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, die USA und Kanada an. Außerdem ist die Europäische Union bei allen Treffen vertreten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2021 08:43 ET (13:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.