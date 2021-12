Der höchste jemals verzeichnete Preisanstieg bei den US-Erzeugerpreisen drückt am Dienstag auf die Stimmung an den US-Börsen und auf die Aktienkurse. Der Dow Jones dürfte mit einem Minus von 0,6 Prozent in den Handelstag starten, der Nasdaq Composite Index mit einem von knapp mehr als einem Prozent.Offiziellen Stellen zufolge stiegen die Erzeugerpreise im November gegenüber dem Vorjahr um den Rekordwert von 9,6 Prozent. Analysten hatten mit einem Zuwachs von 9,2 Prozent gerechnet.In der laufenden ...

