MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Vortagesverluste ausbauen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte die Vortagesverluste am Dienstag noch etwas ausbauen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die US-Notenbank steigt am Dienstag in ihre zweitägige Sitzung ein, an deren Ende eine Beschleunigung der geldpolitischen Straffungen stehen dürfte. Die deutlich über den Erwartungen liegenden US-Erzeugerpreise im November untermauern diese Sicht. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus scheinen Anleger nun doch etwas kalte Füße zu bekommen, nachdem zuvor die in Aussicht gestellten Straffungen der Geldpolitik nicht sonderlich belastet hatten.

Doch mit Omikron ändere sich die Lage, heißt es nun. "Es ist ein ziemlich schwieriges Umfeld für den Markt", sagt Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge Investments. Denn die neue Mutation dürfte die globale Konjunkturerholung bremsen. Nicht Omikron oder die grassierende Inflation, sondern die Zentralbanken sind laut einer Umfrage unter Fondsverwaltern durch Bank of America (BoA) zum größten Risiko für die Finanzmärkte geworden.

Weiter Potenzial für Aktien

Der Markt preise angesichts der langfristigen Realzinsen, die sich auf einem historischen Tiefstand befänden, aber weiterhin ein relativ günstiges Szenario ein, heißt es an anderer Stelle. Eine neue Coronastudie aus Südafrika verhindert indes höhere Abgaben. Diese kommt zu dem Schluss, dass eine zweifache Impfung mit dem Impfstoff von Biontech (-2,4%) bzw. Pfizer (-0,8%) einen 70-prozentigen Schutz gegen eine Hospitalisierung bei Omikron liefert.

Am Devisenmarkt profitiert der Dollar aktuell nicht mehr von den Spekulationen auf geldpolitische Straffungen, der Dollarindex gibt 0,1 Prozent ab. Allerdings dürfte die hohe Liquidität europäischer Banken bis zum Jahresende teilweise den Weg in den Dollar finden und die Dollar-Nachfrage damit ankurbeln, heißt es im Handel. Die Kryptowährung Dogecoin zieht derweil um 34 Prozent an. Tesla-CEO Elon Musk will den Kauf von Fahrzeugen mit der Kunstwährung erlauben.

Am Rentenmarkt steigen die Renditen mit der Aussicht auf eine straffere Geldpolitik. Gold zählt dagegen zu den Verlierern dieser Annahme. Erdöl ist indes günstiger zu haben. Die Internationale Energieagentur sieht durch Omikron eine temporär niedrigere Nachfrage, die Opec hatte sich bereits zuvor ähnlich geäußert. Allerdings werde der Effekt insgesamt überschaubar ausfallen, heißt es weiter.

Nike leicht im Minus

Unter den Einzelwerten verlieren Nike vorbörslich 0,4 Prozent. Der Sportartikelriese hat die Übernahme von RTFKT mitgeteilt - aber keine finanziellen Details. MGM Resorts International zeigen sich mit Abschlägen von 1,1 Prozent. Der Kasinobetreiber veräußert für 1,08 Milliarden Dollar sämtliche Geschäfte von The Mirage Hotel & Casino an Hard Rock International, behält aber die Namensrechte.

EQT kündigte die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und ein 1 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktie des Energieunternehmens legt darauf um 2,3 Prozent zu. Für J.Jill geht es nach gut ausgefallenen Drittquartalszahlen und einem günstigen Ausblick um fast 14 Prozent nach oben. Der Modeeinzelhändler schrieb im zurückliegenden Quartal anders als noch im Vorjahr wieder schwarze Zahlen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,65 2,4 0,63 53,6 5 Jahre 1,24 2,9 1,21 87,5 7 Jahre 1,38 2,5 1,36 73,3 10 Jahre 1,43 1,9 1,41 51,4 30 Jahre 1,82 2,0 1,80 17,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:10 Mo,19:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1309 +0,2% 1,1275 1,1297 -7,4% EUR/JPY 128,39 +0,2% 128,09 128,16 +1,8% EUR/CHF 1,0400 -0,1% 1,0409 1,0411 -3,8% EUR/GBP 0,8544 +0,1% 0,8535 0,8549 -4,3% USD/JPY 113,54 -0,0% 113,58 113,44 +9,9% GBP/USD 1,3235 +0,1% 1,3212 1,3215 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3717 -0,0% 6,3691 6,3751 -2,0% Bitcoin BTC/USD 47.213,87 +0,6% 46.586,70 47.638,88 +62,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,14 71,29 -1,6% -1,15 +47,7% Brent/ICE 73,47 74,39 -1,2% -0,92 +47,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.771,86 1.787,18 -0,9% -15,32 -6,6% Silber (Spot) 21,79 22,35 -2,5% -0,56 -17,4% Platin (Spot) 916,60 933,85 -1,8% -17,25 -14,4% Kupfer-Future 4,28 4,28 -0,0% -0,00 +21,6% ===

