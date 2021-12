Vodafone versteigert die erste SMS der Welt als NFT. Ihr Inhalt passt zur Jahreszeit, der Erlös soll der Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen zugutekommen. Gerade einmal 15 Zeichen hatte die erste SMS der Welt - der Ingenieur Neil Papworth schickte sie am 3. Dezember 1992 von einem PC an das Orbitel-TPU-901-Mobiltelefon des Vodafone-Mitarbeiters Richard Jarvis. "Merry Christmas" - "Frohe Weihnachten" lautete ihr Inhalt. Wer sich selbst oder anderen dieses Stück Geschichte - zumindest digital - unter den Christbaum legen möchte, hat in diesem Jahr ...

