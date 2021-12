Mit einem kräftigen Anstieg begeht Steinhoff den heutigen Handelstag. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund vier Prozent aus. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Steinhoff erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vierzehn Prozent. Bei 0,16 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Steinhoff gehört damit auf jede Watchlist.

Skeptiker können dieses Aufbäumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...