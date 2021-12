Plug Power hat am Dienstag eine weitere Partnerschaft verkündet. Gemeinsam mit einem nordamerikanischen Transportunternehmen will der Wasserstoff-Spezialist seine Lieferkapazitäten weiter ausbauen und so anderen Unternehmen eine bequeme Option zum Bezug von Wasserstoff anbieten. An der Börse setzt die Plug-Power-Aktie derweil ihren jüngsten Trend fort.Konkret hat Plug Power mit Certarus, einem führenden Transportunternehmen von komprimiertem Erdgas in Nordamerika, eine langfristige Liefer- und Logistikvereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...