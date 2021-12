Die Aktien der Signa Sports United werden morgen erstmals offiziell an der New Yorker Börse unter dem Kürzel SSU gehandelt, die Aktionäre des Börsenvehikels (SPAC) Yucaipa Acquisition haben ihr Ok gegeben. Der Online-Sportartikelhändler von Investor Rene (Benko) ist mit 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet, 484 Millionen US-Dollar an frischem Geld konnten eingesammelt werden. Die SSU ist aus dem SPAC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...