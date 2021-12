Geostatistische Algorithmen auf dem neuesten Stand der Technik für die Geomodellierungsgemeinschaft zur Lösung komplexer raumbezogener Probleme

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass seine Geschäftseinheit Seequent das in Denver ansässige Unternehmen Advanced Resources and Risk Technology, LLC (AR2Tech), einen Entwickler von geostatistischen Softwareanwendungen, übernommen hat. Durch die Akquisition erhält Seequent Zugang zu hochmodernen geostatistischen Algorithmen, Technologien und geistigem Eigentum für die Lösung komplexer raumbezogener Probleme und ergänzt damit seine Palette an Lösungen und Workflows für die geologische Modellierung, um Herausforderungen in den Bereichen Erde, Umwelt und Ressourcen zu lösen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005969/de/

Die geostatistische Bibliothek von AR2Tech bietet eine hochmoderne Version aller grundlegenden geostatistischen Algorithmen mit einer Benutzeroberfläche, die darauf ausgelegt ist, die volle Leistungsfähigkeit dieser Algorithmen zu nutzen. (Graphic: Business Wire)

AR2Tech steht für eine neue Generation von Geostatistik- und räumlichen Datenanalyse-Lösungen für Bergbau, Umweltwissenschaften und Energie. Die hochmodernen, leistungsstarken Algorithmen und Workflows für Cloud und Desktop ermöglichen es den Anwendern, eine Vielzahl von Modellen sogar mit Millionen von Zellen ohne Leistungsengpässe zu erstellen und zu optimieren. Die Algorithmenbibliothek von AR2Tech kann auf eine breite Palette von geostatistischen Modellierungs- und Data-Science-Methoden angewendet werden und unterstützt datenzentrierte Funktionen, die auf maschinellem Lernen beruhen. Die Lösungen können eigenständig verwendet oder mit anderer Software integriert werden, einschließlich der geologischen 3D-Modellierungslösung Leapfrog von Seequent.

Bergbauunternehmen nutzen die Lösungen von AR2Tech für die geostatistische Modellierung für bedingte Simulations- und Schätzungsmodelle komplexer Erzkörper, wobei die Algorithmen auf die jeweiligen Lagerstätten zugeschnitten sind. Umweltwissenschaftler nutzen maßgeschneiderte Workflows für Datenmanagement, räumliche Auswertung und Risikobewertung, die für Anwendungen wie stochastische Untergrundsimulation für die Wassermodellierung, Bewertung und Strategie der Probenahme, Integration von Fernerkundungsdaten in das geostatistische Modell und Charakterisierung von Schadstoffen entwickelt wurden.

Graham Grant, Chief Executive Officer von Seequent, sagte: "Wir freuen uns, das exzellente und talentierte Team von AR2Tech in Denver und Brasilien bei Seequent begrüßen zu dürfen. Das Technologiepaket von AR2Tech und die weltweit führende Expertise in den Bereichen Geostatistik, Geomodellierung und Geodatenintegration stärken die Fähigkeiten von Seequent in diesen Bereichen. Die Übernahme wird dazu beitragen, unsere Entwicklung neuer geostatistischer Lösungen zu beschleunigen und nahtlose End-to-End-Workflows mit den fortschrittlichen Modellierungslösungen von Seequent zu schaffen. Wir freuen uns, in diese Akquisition zu investieren sie wird die Geomodellierung auf die nächste Ebene heben, was sich positiv für unsere Anwender in den Bereichen Bergbau, Umwelt, Bauwesen und Energie auswirken wird."

AR2Tech-Gründer Dr. Alexandre Boucher sagte: "Wir sind stolz darauf, uns Seequent anzuschließen und unseren Cloud-First-Ansatz zur Lösung geowissenschaftlicher Herausforderungen zu teilen. Mit Seequent werden wir unser Ziel verwirklichen, die nächste Generation geostatistischer Algorithmen für die Geomodellierungsgemeinschaft bereitzustellen. Wir entwickeln und optimieren seit über zehn Jahren Algorithmen für die Geomodellierung, insbesondere bedingter Simulationen für Risiko- und Unsicherheitsanalysen. Indem wir unsere Stärken mit Seequent bündeln, können wir neue praktische und zugängliche Lösungen für Fachleute im Bereich Geowissenschaft schaffen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ar2tech.com/.

Informationen zu Seequent

Seequent, ein Unternehmen von Bentley, ist weltweit führend in der Entwicklung leistungsstarker geowissenschaftlicher Analyse-, Modellierungs- und Kollaborationstechnologien für das Verständnis geowissenschaftlicher und technischer Entwurfslösungen. Unsere Lösungen ermöglichen es den Menschen, komplexe Daten zu analysieren, Risiken zu verwalten und letztendlich bessere Entscheidungen über die Herausforderungen in den Bereichen Erde, Umwelt und Energie zu treffen.

Die Software von Seequent wird weltweit bei Großprojekten eingesetzt, z. B. beim Bau von Straßen- und Eisenbahntunneln, bei der Erkennung und Verwaltung von Grundwasser, bei der Erkundung von Geothermie, bei der Kartierung von Unterwasserinfrastrukturen, bei der Bewertung von Ressourcen und bei der unterirdischen Lagerung von abgebrannten Kernbrennstoffen.

Die globale Präsenz von Seequent umfasst den Hauptsitz in Christchurch und die F&E-Zentren in Christchurch und Kanada sowie ein Netzwerk von Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum, Afrika, Südamerika, Nordamerika und Europa, die Unternehmen in über 100 Ländern mit führenden Lösungen für den Untergrund versorgen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.seequent.com oder folgen Sie Seequent auf LinkedIn oder Twitter.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campussen, Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet in 172 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar.

www.bentley.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, iTwin, Leapfrog, MicroStation, ProjectWise, Seequent und das Seequent-Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005969/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

Christine.Byrne@bentley.com

Folgen Sie uns auf Twitter:

@BentleyGermany