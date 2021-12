Unterföhring (ots) -Diesen Film sollte keiner sehen. Diesen Film sollten Anwälte verhindern. Unter der Marke "SAT.1 investigativ" blicken SAT.1-Reporter:innen hinter die Fassade des Fleischriesen Tönnies, dessen Chef sich einst als Boss des FC Schalke 04 gerne volksnah inszenierte.Verdeckte Recherchen malen ein anderes Bild von Clemens Tönnies und seinem Unternehmen: Mietwucher, Einschüchterung und Ausbeutung seiner häufig osteuropäischen Arbeitskräfte gehören zum System von Fleisch-Milliardär Clemens Tönnies. SAT.1 zeigt die Reportage am Dienstag, 20:15 Uhr.Wie das Unternehmen Tönnies mit Kritik und Journalisten umgeht, zeigt die Reaktion auf eine simple Anfrage während der Dreharbeiten: Unsere Reporter:innen wollten die genaue Zahl der Arbeiter erfragen, die bei Tönnies zu Mindestlohnbedingungen beschäftigt sind. Statt einer Antwort landete eine Unterlassung auf dem Schreibtisch der Journalist:innen."SAT.1 investigativ" - am Dienstag, 14. Dezember 2021, 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Christoph KörferCommunications & PRSprecher SAT.1phone: +49 (0) 89 95 07 - 1178email: christoph.koerfer@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5099598