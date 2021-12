Börsenschwergewichte wie Tesla oder Nvidia geraten aktuell ins Wanken. Auch die Omikron-Thematik ist noch immer an den Börsen präsent und könnte für weitere Turbulenzen sorgen. Dennoch gibt es unzählige Player an den Börsen - wie diesen Spezialisten für Lacke und Pulver -, die mit einer Trading-Chance locken. Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen Ausgabe des Charttechnikers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...