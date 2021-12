Quantitative Analysten, Händler und wissenschaftliche Forscher erhalten Zugang zu erweiterten Daten zu Index-Optionen für die Märkte Nordamerika, Asien/Pazifik und Europa

OptionMetrics, ein Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen für institutionelle Anleger und wissenschaftliche Forscher weltweit, kündigt IvyDB Global Indices 3.1 an. Diese Datenbank bietet noch mehr Optionsdaten in den Hauptindizes in Nordamerika, einschließlich USA und Kanada, in Europa und in der Region Asien/Pazifik, und eine Oberfläche mit erweiterter Volatilität. Das ermöglicht bessere Einschätzungen von kürzer- oder längerfristigen Investitions- und Hedging-Strategien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005055/de/

Pictured are the Implied Volatility Surface results for the 5 major indices in the United States and Europe. This chart includes 30 Day Expirations of 10-90 delta calls on December 3rd, 2021, and was developed using data from OptionMetrics' IvyDB Global Indices 3.1. OptionMetrics' IvyDB Global Indices 3.1 offers even more data across major indices in North America, Europe, and Asia-Pacific, and an expanded volatility surface, enabling better assessments of shorter and longer term investing and hedging strategies. (Graphic: Business Wire)