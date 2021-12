Wie viele Stunden hast du dieses Jahr eigentlich in irgendwelchen Meetings verbracht? Und mit welchen Kolleg:innen hattest du die meisten Besprechungen? Dieses Tool verrät es dir. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie üblich werfen jetzt von Spotify bis Günther Jauch alle einen Blick zurück. Aber wie wäre es denn mal mit einem intimeren Blick auf das eigene Arbeitsjahr, anstelle der meistgehörten Songs oder "Menschen, Bilder, Emotionen"? Genau einen solchen Einblick verschafft euch jetzt das kostenlose Web-Tool "Your Year in Meetings". Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...