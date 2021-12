DJ XETRA-SCHLUSS/Anleger werden vor Zinsentscheidungen vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach unten gegangen. Nach einem Start im Plus schloss der Index 1,1 Prozent tiefer bei 15.454 Punkten. Dies hatte vor allem zwei Gründe: zunächst senkte das Ifo-Institut die deutsche Wachstumsprognose für 2022 deutlich. Damit dürfte sich der erhoffte Aufschwung nochmals nach hinten verschieben. Am Nachmittag verschreckten dann hohe Inflationsdaten aus den USA. Dort stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,6 Prozent. Dies wurde an der Börse dahingehend gewertet, dass die Fed eher früher als später zur geldpolitischen Normalisierung zurückkehrt. Damit nicht genug, in den kommenden Tagen treffen sich zudem die Notenbanker der EZB, die aus Großbritannien, Japan, der Schweiz und Norwegen. Im Vorfeld wurden Investoren etwas vorsichtiger.

Software AG schwach - Anleger hatten sich Einstieg anders vorgestellt

Seit Wochen war die Software AG auf der Suche nach einem Investor, zwischenzeitlich war in den Medien von großem Interesse von Private Equity berichtet worden. An der Börse wurde auf für die Aktionäre schnell zu verdienendes Geld gesetzt. Daraus wurde nichts, enttäuschte Anleger schickten die Aktie 13,6 Prozent ins Minus. Der Technologieinvestor Silver Lake steigt zwar bei Software AG ein und investiert 344,3 Millionen Euro durch die Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 10 Prozent des derzeit ausgegebenen Grundkapitals. Doch eben zunächst mit einer Schuldverschreibung - und nicht als Aktionär.

Positiv kamen die Aussagen von Ceconomy (+8,5%) im Rahmen der finalen Geschäftszahlen an. "Ihr Ausblick zeigt, dass trotz aller Corona-Vorsicht keine neuen Wolken am Horizont sind", sagte ein Händler. Mit großen Lockdowns sei nicht zu rechnen, das Geschäftsjahr sollte im Plus enden, das wichtige vierte Quartal laufe gut und der Online-Umsatz steige.

Mit Blick auf steigende Zinsen an den Kapitalmärten wurden einmal mehr die Aktien der hochbewerteten Unternehmen verkauft, so fielen im DAX Delivery Hero und Hellofresh jeweils 3 Prozent. About You schlossen 8,5 Prozent im Minus, Westwing gaben um 7,3 Prozent nach und Home24 um 10 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.453,56 -1,1% +12,65% DAX-Future 15.463,00 -0,9% +13,42% XDAX 15.463,31 -0,9% +13,13% MDAX 34.190,93 -0,8% +11,02% TecDAX 3.787,77 -1,9% +17,90% SDAX 15.953,14 -1,8% +8,05% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,37% -33 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 11 28 1 3.439,0 62,4 57,0 MDAX 15 32 3 726,1 39,3 35,4 TecDAX 5 25 0 888,1 27,4 22,7 SDAX 13 55 2 201,5 12,7 10,8 ===

December 14, 2021

