Mobilität in der EU soll nachhaltiger und intelligenter werden. Die EU-Kommission stellt dafür neue Forderungen an Schienenbetreiber, Mitgliedstaaten und Großstädte. Der Transportsektor in der EU soll seine Emissionen um 90 Prozent reduzieren, damit die Klimaziele erreicht werden. Die Europäische Kommission hat dafür vier Vorschläge gemacht, die Zielvorgaben für verschiedene Bereiche enthalten. Der Fokus liegt neben Nachhaltigkeit auch auf Nutzer:innenfreundlichkeit und Digitalisierung. Zentral für die einzelnen Pläne ist die Überarbeitung der Leitlinien für...

Den vollständigen Artikel lesen ...