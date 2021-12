Die auf Location-based Marketing spezialisierte beaconsmind, die seit dem Frühjahr an der Wiener Börse gelistet ist, will den Börsenplatz wechseln und plant die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse. Konkret beabsichtigt das Unternehmen seine Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale zu notieren und die bisherige Notierung am Vienna MTF der Wiener Börse (direct market plus) aufzuheben, wie es heißt. Dieser Schritt soll zu einer vereinfachten Listungsstruktur führen und den Kreis potenzieller Investoren erweitern.

Den vollständigen Artikel lesen ...