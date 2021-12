The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.12.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2021



ISIN Name

DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1

US05150X1046 AULT GLOBAL HLDGS DL-,001

US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC.

