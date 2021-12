Whatsapp hat eine neue Funktion für Sprachnachrichten freigeschaltet. Nutzer:innen des Meta-/Facebook-Dienstes können jetzt gesprochene Nachrichten vorab anhören, bevor sie sie verschicken. Weitere Funktionen dürften folgen. Meta (früher Facebook) arbeitet offenbar weiterhin fieberhaft an der Einführung oder Entwicklung neuer Funktionen für Whatsapp-Sprachnachrichten. Im Frühjahr hatte der Dienst es Nutzer:innen ermöglicht, gesprochene Nachrichten mit doppelter Geschwindigkeit abzuhören. In Arbeit soll zudem eine Transkriptionsfunktion sein, dank der man sich Sprachnachrichten in Whatsapp vorlesen lassen können soll...

Den vollständigen Artikel lesen ...