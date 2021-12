Invaluable, der weltweit führende Online-Marktplatz für Kunst- und Sammlerauktionen, erwirbt Artmyn, um seine Investitionen in die Bereitstellung digitaler Erlebnisse für die physische Kunstwelt voranzutreiben.

Invaluable, der weltweit führende Online-Marktplatz für erstklassige Auktionshäuser, die Kunst, Kunsthandwerk und Sammlerstücke verkaufen, gibt die Übernahme des Schweizer Technologieunternehmens Artmyn bekannt. Artmyn ist führend auf dem Gebiet der digitalen Authentifizierung und bietet Sammlern von Kunstwerken ein einzigartiges digitales Erlebnis.

Die Integration der Technologie von Artmyn in das Dienstleistungsangebot von Invaluable versetzt Auktionshäuser in die Lage, Sammlern eine attraktive Methode an die Hand zu geben, um physische Kunst und Sammlerstücke zu dokumentieren, zu authentifizieren, zu genießen und mit anderen zu teilen, während sie gleichzeitig Zugang zur Blockchain- und NFT-Technologie sowie zum digitalen Metaversum erhalten. Im Laufe des nächsten Jahres wird Invaluable die Artmyn-Scanning-Fähigkeiten an die Auktionshäuser und Sammler in führenden globalen Kunstzentren wie New York, London und Paris heranführen und auf diese Weise die Übertragung physischer Kunstwerke in die digitale Welt erleichtern.

Die Übernahme von Artmyn durch Invaluable ist eine maßgebliche Investition in die wachstumsstarke digitale Transformation des Kunst- und Sammlermarktes, einschließlich Sammlung, Authentifizierung, Finanzierung und Versicherung. Da die digitale Authentifizierung von physischen Gütern schnell angenommen wird und im ersten Halbjahr 2021 über 2,5 Mrd. US-Dollar an NFT-Umsätzen erzielt werden, besteht eine explodierende Nachfrage nach Lösungen von Artmyn.

Adam Kirsch, CEO von Invaluable, merkt an: "Artmyn ist die fünfte Übernahme für Invaluable und die erste, die sich mit Kunst und Blockchain befasst. Die Technologie von Artmyn ist die führende Lösung für die Authentifizierung von Kunstwerken und die Bereitstellung einzigartiger digitaler Repräsentationen von physischen Kunstwerken und NFTs. Wir freuen uns sehr, das Team und die Technologie von Artmyn in der Invaluable-Familie und in unserem Netzwerk von Auktionshäusern und Sammlern auf der ganzen Welt willkommen zu heißen."

Artmyn hat die Online-Kunstbetrachtung mit seinem hochmodernen, patentierten Scanner und seiner Technologie revolutioniert. Mit ihr kann man Kunst in Nanometerauflösung über eine Reihe von Lichtfrequenzen einschließlich sichtbarem, ultraviolettem und infrarotem Licht auf jedem Gerät betrachten. Diese firmeneigene Lösung hat die Art und Weise, wie Kunst bei Auktionen erlebt, gekauft und verkauft wird, dramatisch verändert. Sie erhöht die Transparenz und das Vertrauen der Käufer und bietet eine neue Ebene, Kunst zu erleben und zu zeigen.

Alexandre Catsicas, Mitbegründer und CEO von Artmyn, dazu: "Unsere Vision beim Aufbau von Artmyn war es, Auktionshäusern, Sammlern und Kultureinrichtungen auf der ganzen Welt diese einzigartige physische und digitale Technologie zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns darauf, unsere Mission als Teil der Invaluable-Familie fortzusetzen und auf die Wachstumsmöglichkeiten, die diese Partnerschaft bietet."

Über Invaluable

Invaluable, mit Hauptsitz in Boston und Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich und Australien, ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Auktionen von Nachlässen, Kunst, Kunsthandwerk und Sammlerobjekten. Invaluable versetzt mehr als 4 Millionen Sammler rund um den Globus in die Lage, vertrauensvoll und bequem die Objekte zu entdecken und zu erwerben, die sie interessieren, und zwar bei über 5.000 der weltweit führenden traditionellen Auktionshäuser.

Lösungen von Invaluable unterstützen Auktionshäuser bei der Verwaltung und Vermarktung ihrer Online-Auktionen. Seit mehr als zwanzig Jahren erfüllen die Innovationen von Invaluable die Technologie-, Marketing- und Forschungsanforderungen einiger der erfolgreichsten Marken in der globalen Auktionsbranche, darunter Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcurial und Tajan, um nur einige der Tausenden von Auktionshäusern zu nennen.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie https://www.Invaluable.com und folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Über ARTMYN

Artmyn wurde an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) gegründet und entwickelt technologische Hilfsmittel, die die Visualisierung von Kunstwerken auf dem Bildschirm revolutionieren. Es erleichtert auch ihre Präsentation und gewährleistet ihre Sicherheit.

Mit seiner neuen Generation von Scannern und Algorithmen extrahiert Artmyn die einzigartigen Merkmale eines Kunstwerks seine "DNA" unter verschiedenen Lichtquellen und speichert diese Informationen in seinem biometrischen Kunstpass. Es erzeugt auch immersive Filme und interaktive 5D-Bilder, mit denen man von jedem Bildschirm aus und überall auf der Welt interagieren kann.

Gemeinsam mit anerkannten Restaurierungsexperten hat Artmyn algorithmische Tools entwickelt, um die Entwicklung des Erhaltungszustands von Kunstwerken genau zu verfolgen, sowie eine neue Generation von e-Katalogen und digitalen Zustandsberichten.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie https://www.artmyn.com/ und folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214005404/de/

Contacts:

Neal Glazier

EVP Marketing, Invaluable

NGlazier@invaluable.com