Bacardi stößt darauf an, im Jahr 2021 in die Forbes-Liste der "Weltbesten Arbeitgeber" aufgenommen zu werden

Das Jahr wird von Bacardi Limited, dem weltweit größten Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, gebührend abgerundet. Bacardi wurde auf der Grundlage unabhängiger Umfragen, die in mehr als 55 Ländern weltweit durchgeführt wurden, in die Forbes-Liste der Weltbesten Arbeitgeber" für 2021 aufgenommen. Die Mitarbeiter bewerteten Bacardi in Bezug auf Image, Vertrauen, soziale Verantwortung und Unternehmenskultur, alles Aspekte, die für die Art und Weise, wie das Unternehmen seit fast 160 Geschäfte betreibt, von grundlegender Bedeutung sind.

The world's largest privately held spirits company, Bacardi, celebrates being listed as one of Forbes' 'World's Best Employers' for 2021. (Photo: Business Wire)

Bacardi ist seit sieben Generationen in Familienbesitz und beschäftigt weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiter. "Seit der Gründung unseres Unternehmens hat die Fürsorge für unsere Mitarbeiter bei Bacardi oberste Priorität. Unsere Kultur zeichnet uns aus und macht Bacardi zu einem großartigen Ort für unsere Teams auf der ganzen Welt. Dasselbe gilt für unsere Partner, die jeden Tag mit uns in dieser großartigen Branche zusammenarbeiten", so Scott Northcutt, Senior Vice President of Human Resources bei Bacardi. "Wir denken immer an das Vermächtnis, das wir zukünftigen Generationen hinterlassen werden, und diese wunderbare Auszeichnung ist ein wertvoller Beweis dafür, dass unsere Bemühungen von unseren Mitarbeitern wahrgenommen werden."

Die globale Geschäftsführung von Bacardi pflegt bewusst eine Kultur, in der sich jeder Mensch dafür geschätzt fühlt, wer er ist, was er tut und was er werden kann. Dies ist ein Ethos, das alle Ebenen des Unternehmens durchdringt. Mitarbeiter in sämtlichen Rollen werden dazu ermutigt, einander als Familie zu behandeln, furchtlos zu sein, wie ein Gründer zu denken und dabei Spaß zu haben eine Ideologie, die seit der Gründung im Jahr 1862 fester Bestandteil des Unternehmens ist. Bacardi ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter zugehörig fühlen, und das Unternehmen macht weiterhin Fortschritte in den Bereichen Geschlechterparität und Inklusion und verfügt über ein globales Mentoring-Programm, um seine vielfältige Talent-Pipeline zu unterstützen.

Die Wertschätzung für seine einzigartige Kultur der Kameradschaft und Fürsorge ist Bacardi nicht fremd, denn das Unternehmen wurde bereits in vielen Ländern, in denen es tätig ist, als Great Place to Work oder Top Employer ausgezeichnet, darunter in den USA, Großbritannien, Russland, Polen, Südafrika, Indien, VAE, Australien, Kanada und ganz Lateinamerika. In vielen dieser Länder hat Bacardi diese Anerkennung über mehrere Jahre hinweg erhalten, eine Leistung, die während der Pandemie noch bemerkenswerter ist.

Bacardi hat die Sicherheit seiner Mitarbeiter immer an die erste Stelle gesetzt und sich frühzeitig auf das Wohlergehen der Mitarbeiter konzentriert, wobei bereits bestehende Initiativen wie das globale Programm "Bacardi Assist" in den Vordergrund gerückt wurden. Kostenlose Beratung sowie psychologische und erzieherische Unterstützung sowie Work-Life-Balance-Sitzungen wurden Mitarbeitern und Partnern von Bacardi angeboten. Durch fortlaufende virtuelle Seminare und Workshops zum Wohlbefinden kommen die Teammitglieder jetzt, da sie in hybriden Arbeitsumgebungen arbeiten, weiterhin zusammen.

Klicken Sie HIER für die offizielle Veröffentlichung der vollständigen Arbeitgeberliste. Alle Details zur Methodik finden Sie HIER.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ (Rum), GREY GOOSE (Wodka), PATRÓN (Tequila), DEWAR'S (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE (Gin), MARTINI (Wermut und Schaumweine), CAZADORES (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S (Scotch Whisky), ST-GERMAIN (Holunderblütenlikör) und ERISTOFF (Wodka). Das vor fast 160 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram.

Contacts:

Karuna Advani

kadvani@bacardi.com



Jamie Cooper

jawilliams@bacardi.com