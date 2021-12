Unterföhring (ots) -Einmalig und live: ProSieben schickt Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf morgen, Mittwoch, 15. Dezember 2021, ab 16:00 Uhr live für eine Stunde mit einer besonderen Call-in-Show auf Sendung. In "Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" können Zuschauer:innen alle Fragen an Joko und Klaas stellen, auf die das Moderatoren-Duo eine Antwort finden wird - und finden muss.Über die ProSieben-App können ab sofort Fragen an Joko und Klaas eingereicht werden, die mit etwas Glück morgen live auf ProSieben ausgewählt und beantwortet werden.Während "Joko & Klaas live am Nachmittag" können Zusehende außerdem unter 01376 - 86 86 01 (0,25EUR / Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilkosten höher; Teilnahme ab 18; alle Infos auf ProSieben Text S. 760 oder teilnahmeinfos.prosieben.de) anrufen und mit ihrer Frage live ins Studio zu Joko und Klaas durchgestellt werden. Die Leitungen sind erst ab Beginn der Sendung freigeschaltet, um zu Joko und Klaas ins Studio gestellt zu werden.Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber verloren. Jetzt müssen sie sich ganz in die Dienste des Senders stellen und eine Stunde mit einer Call-in-Show auf Sendung gehen."Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" am Mittwoch, 16:00 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKliveAmNachmittagPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5099675