Vodafone und Mavenir realisieren im Vodafone-Labor in Newbury ersten Daten- und VoLTE-Anruf mit der "4G Small Cell Open RAN"-Lösung

Vorführung einer echten containerisierten Open-RAN-Plattform für kleine Zellen, ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der RAN-Technik

4G-Kleinzellendesign zur Bereitstellung einer Indoor-Konnektivitätslösung für Geschäftskunden und eines flexibleren Erweiterungsplans, wenn sich die Anforderungen des Unternehmens ändern

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die auf jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt miteinander vernetzt, verändert, gab heute bekannt, dass Vodafone und Mavenir den ersten Daten- und "Voice over LTE"-Anruf (VoLTE) über eine containerisierte "4G Small Cell Open RAN"-Lösung in einer Laborumgebung durchgeführt haben. Die abgeschlossenen Tests sind die neuesten Schritte auf dem Weg zur Bereitstellung einer offenen und herstellerübergreifenden 4G-Konnektivitätslösung für kleine bis mittelgroße Bürostandorte.

Nachdem Vodafone im Januar 2021 mit der Arbeit an einer containerisierten Indoor-Konnektivitätslösung für Unternehmen begonnen hat, hat das Unternehmen nun die Tests für eine entscheidende Phase der Technologie-Roadmap abgeschlossen. Die Plug-and-Play-Kleinzellentechnik kann eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung im gesamten Büroraum sicherstellen. Die Lösung wird zunächst eine 4G-Abdeckung bereitstellen und dabei die Funkhardware von Sercomm und die Software von Mavenir (Open RAN) nutzen.

Diese Vorstellung einer containerisierten Lösung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Konnektivitätsausrüstung weg von der physischen Infrastruktur hin zu einer digitalen, cloudbasierten Umgebung. Durch die Containerisierung erhalten die Kunden nicht nur mehr Flexibilität, sondern auch erhebliche Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit und Kosten der Bereitstellung.

Containerisierung bedeutet, dass Software nahtlos zwischen Geräten, Plattformen und Anwendungen transferiert werden kann. Wind River stellte seine "Containers as a Service"-Software (CaaS) zur Verfügung, die Teil von Wind River Studio ist.

In Zukunft werden sich Vodafone und Mavenir auf die Finalisierung des Packaging und die Automatisierung der Lösung konzentrieren, bevor sie mit Tests bei ausgewählten Kunden beginnen.

Die Open-RAN-Technologie entkoppelt Software von Hardware, wodurch sich die Flexibilität für Mobilfunkbetreiber und Kunden erhöht. Der Ansatz sieht vor, dass viele Unternehmen die Komponenten bereitstellen, aus denen ein Mobilfunknetzstandort besteht, während früher ein einziger Anbieter die gesamte Lösung geliefert hat. Die Technologie wird allgemein als revolutionär für die Telekommunikationsbranche angesehen, und Vodafone gehört zu den Branchenführern bei der Unterstützung der Entwicklung dieses Anbieter-Ökosystems.

Während der Schwerpunkt bei Open RAN auf der Bereitstellung von Netzinfrastrukturen an Mobilfunkstandorten in Großbritannien liegt, kann die Technologie auch in Unternehmen eingesetzt werden, um lokale Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Da es sich bei Open RAN um eine kompatible und standardisierte Technologie handelt, lassen sich Open-RAN-Lösungen ohne große Unterbrechung nach dem "Plug-and-Play"-Prinzip integrieren und sind mit anderen Open-RAN-kompatiblen Anbietern interoperabel.

Andrea Dona, Chief Network Officer bei Vodafone UK, sagte: "Open RAN eröffnet den Weg zu vereinfachten und intuitiven Konnektivitätslösungen. Für unsere umfassendere Netzwerkeinrichtungsstrategie ermöglicht uns Open RAN die Zusammenarbeit mit einem größeren Pool von Anbietern und die Vermeidung von "Vendor Lock-in"-Szenarien, die uns davon abhalten könnten, von den neuesten Innovationen zu profitieren. Das Gleiche gilt für Konnektivitätslösungen für Unternehmen.

"Von dem Moment an, in dem Open RAN in einer Büroumgebung eingesetzt wird, müssen sich die Kunden nicht mehr auf einen einzigen Upgrade-Pfad festlegen. Durch die Zusammenarbeit mit Vodafone können die Kunden ihre Konnektivitätslösungen flexibler anpassen und erweitern, wenn sich die Anforderungen in Zukunft ändern."

Stefano Cantarelli, Executive Vice President und Chief Marketing Officer bei Mavenir, sagte: "Cloudnative und offene Lösungen werden die neue Realität der mobilen Welt, und dazu gehört auch Radio Access und die containerisierte Implementierung. Open vRAN ist eine sehr flexible Architektur, die jede Art von Segment bedienen kann, und Mavenir freut sich sehr, mit Vodafone im Enterprise-Geschäft zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine weitere Premiere zu erleben. Dies ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass automatisierte und KI-gesteuerte Systeme das Leben für Unternehmen und die Industrie vereinfachen werden."

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über Vodafone UK

Vodafone UK ist ein Technologie- und Kommunikationsunternehmen, das Menschen, Unternehmen und Geräte miteinander vernetzt, damit unsere Kunden von digitalen Innovationen profitieren können. Unsere Dienstleistungen umfassen Mobilfunk- und Festnetzverbindungen, Breitband für zu Hause und im Büro sowie das Internet der Dinge (IoT). www.vodafone.co.uk

