Beijing (ots/PRNewswire) -- Dies ist die Emission im Wert von über 10 Mrd. RMB mit der größten Anzahl von Zeichnern (53), dem geringsten Emissionsabschlag (5,46 %) und der höchsten Zeichnungsrate (3,4-fache Zeichnung) seit der Veröffentlichung der neuen chinesischen Refinanzierungsvorschriften.Am 9. Dezember 2021 veröffentlichte die Yili Group ihre nicht-öffentliche Angebotsankündigung, die den Abschluss der größten Privatplatzierung im Verbrauchersektor auf Chinas A-Aktienmarkt bedeutet.Aus der Bekanntmachung geht hervor, dass die Aktien schließlich 22 Zielunternehmen zum Preis von 37,89 RMB pro Aktie zugeteilt wurden, wobei insgesamt 317.953.285 Aktien einen Erlös von rund 12.047 Millionen RMB einbrachten.Diese Privatplatzierung von Yili zog 53 führende institutionelle und private Investoren aus der ganzen Welt an, die für die Aktien des Unternehmens boten. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von 5,46% gegenüber dem Schlusskurs am Untersuchungstag und stellt damit einen neuen Tiefstand seit Inkrafttreten der neuen Refinanzierungsvorschriften dar.Kapitalgebot für Yili-Aktien erkennt den Investitionswert anDer geringe Preisnachlass und die begeisterten Bieter zeigten, dass der Investitionswert von Yili einhellig anerkannt wurde. Einerseits stärkten die vielversprechenden Aussichten für die Milchwirtschaft und die hervorragende Leistung von Yili das Vertrauen der Anleger. Andererseits unterstreicht dies das Vertrauen in die strategischen Ziele von Yili, die darauf ausgerichtet sind, die starken Entwicklungsperspektiven des Unternehmens in der Zukunft sicherzustellen.Die Daten des letzten Jahresabschlusses von Yili übertrafen nicht nur die Markterwartungen, sondern zeigten auch einen ganz neuen Wachstumstrend. In den ersten drei Quartalen 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 85.007 Mio. RMB, 15,23 % mehr als im Vorjahr, und einen Nettogewinn von 7.967 Mio. RMB, was einem Wachstum von 31,82 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Als einer der fünf größten Milcherzeuger der Welt hat Yili seine Produktstruktur weiter optimiert, um seine Wettbewerbsfähigkeit als Branchenführer zu stärken. In der Ankündigung heißt es, dass die durch diese Emission aufgenommenen Mittel in erster Linie für die Stärkung des Layouts von Yili und die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Produkte mit hohem Mehrwert sowie für die Digitalisierung des Geschäftsbetriebs verwendet werden sollen. Dies wird die Rentabilität und die betriebliche Effizienz des Unternehmens deutlich verbessern.Wertschöpfung für die AktionäreDas rasche Wachstum von Yili und die Beschleunigung des Aufbaus einer globalen Präsenz haben zu einem Anstieg des Bedarfs an Betriebskapital geführt. Die Privatplatzierung kann Yili helfen, seine Finanzstruktur zu optimieren und den Nettogewinn zu verbessern.Yili hat seinen Aktionären stets hohe Renditen gezahlt, was auch ein wichtiger Grund für die rege Beteiligung der Investoren an der Privatplatzierung war. Seit dem Börsengang hat Yili insgesamt 21 Mal Dividenden ausgeschüttet, die sich den Angaben zufolge auf insgesamt 30,4 Milliarden RMB belaufen.Auf dem 2021 Leadership Summit der Yili Group stellte Chairman und President Pan Gang das Unternehmensziel einer "New Vision for Value Creation" vor, bei der die Schaffung von Werten für die Aktionäre eine der wichtigsten Säulen ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1709271/1.jpgPressekontakt:Li Jihua,press.office@yili.comOriginal-Content von: Yili Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111420/5099695